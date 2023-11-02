Британська розвідка: росія за тиждень могла втратити щонайменше чотири ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За останній тиждень росія, ймовірно, втратила щонайменше чотири пускові установки зенітних ракет великої дальності. Через це, скоріш за все, рф послаблюватиме свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах. Про це йдеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії, повідомляє УНН.
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Як зазначає британська розвідка, 26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що в Луганській області було знищено три російські пускові установки SA-21. Крім того, українські джерела повідомили про додаткові втрати російських засобів ППО в Криму.
В Міноборони Британії наголосили, що росія вже давно віддає перевагу потужним високотехнологічним ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.
«Останні втрати свідчать про те, що російська інтегрована система ППО продовжує зазнавати труднощів у боротьбі з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на решту систем і операторів», - вказали у розвідці.
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