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Британская разведка: рф потеряла пути значительных поставок через Днепр под Херсоном

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Два основных автодорожных моста, которые обеспечивали доступ к оккупированным россией территориям на западном берегу Днепра в Херсонской области, скорее всего уже не могут быть использованы для значительного военного снабжения, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Британская разведка: рф потеряла пути значительных поставок через Днепр под Херсоном

Цитата

По оценкам британской разведки, "два основных автодорожных моста, которые обеспечивают доступ к оккупированной рф территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, ныне, вероятно, не используются для значительного военного снабжения".

"10 августа 2022 года украинские высокоточные удары, вероятно, привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке оказалась непригодной для проезда тяжелой военной техники", - отметили в британской разведке.

Детали

Там также отметили, что в последние дни россии удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автомобильного моста, "где, вероятно, остаются структурные повреждения".

В МО Британии указывают также, что на прошлой неделе еще больше пострадал главный железнодорожный мост под Херсоном. И что с конца июля 2022 года "россия использует понтонный паром у железнодорожного моста как основной маршрут снабжения военных".

"Даже если россии удастся осуществить значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских солдат на западном берегу почти наверняка зависит лишь от двух пунктов переправы на понтонных паромах. Поскольку их цепочка поставок ограничена, размер каких-либо запасов, которые россии удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором выносливости сил", - подытожили в британской разведке.

Дополнение

ОК "Юг" сообщило о том, что в мост дамбы в Новой Каховке в Херсонской области попали, он больше не функционирует.

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