У міст дамби в Новій Каховці поцілили, пересуватися ним неможливо - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українські військові поцілили в міст дамби в Новій Каховці на Херсонщині, він більше не функціонує. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.
Цей міст називають одним із ключових у регіоні для пересування окупантів.
12 серпня біля Каховської ГЕС чули вибухи, повідомляли про величезний клуб диму на мосту.
Доповнення
Контроль над переправами через Дніпро у британській розвідці вважають чи не ключовим фактором у тому, який буде результат бойових дій на Херсонщині.
Раніше вже були уражені ще два мости через Дніпро у регіоні - Антонівський міст та залізничний Антонівський міст.