В мост дамбы в Новой Каховке попали, передвигаться по нему невозможно - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинские военные попали в мост дамбы в Новой Каховке Херсонской области, он больше не функционирует. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.
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"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.
Этот мост называют одним из ключевых в регионе для передвижения оккупантов.
12 августа возле Каховской ГЭС слышали взрывы, сообщали об огромном клубе дыма на мосту.
Дополнение
Контроль над переправами через Днепр в британской разведке считают едва ли не ключевым фактором в том, каков будет результат боевых действий в Херсонской области.
Ранее уже были поражены еще два моста через Днепр в регионе – Антоновский мост и железнодорожный Антоновский мост.