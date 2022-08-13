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Британська розвідка: рф втратила шляхи значного постачання через Дніпро під Херсоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Два основні автодорожні мости, які забезпечували доступ до окупованих росією територій на західному березі Дніпра в Херсонській області, швидше за все вже не можуть бути використані для значного військового постачання, йдеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Британська розвідка: рф втратила шляхи значного постачання через Дніпро під Херсоном

Цитата

За оцінками британської розвідки, "два основні автодорожні мости, які забезпечують доступ до окупованої рф території на західному березі Дніпра в Херсонській області, нині, ймовірно, не використовуються для значного військового постачання".

"10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки", - зазначили у британській розвідці.

Деталі

Там також зауважили, що останніми днями росії вдалося провести лише поверховий ремонт пошкодженого Антонівського автомобільного мосту, "що, ймовірно, залишається структурно підірваним".

У МО Британії вказують також, що минулого тижня ще більше постраждав головний залізничний міст під Херсоном. І що з кінця липня 2022 року "росія використовує понтонний пором біля залізничного мосту як основний маршрут постачання військових".

"Навіть якщо росії вдасться здійснити значний ремонт мостів, вони залишаться ключовим уразливим місцем. Наземне постачання кількох тисяч російських солдатів на західному березі майже напевно залежить лише від двох пунктів переправи на понтонних поромах. Оскільки їх ланцюжок поставок обмежений, розмір будь-яких запасів, які росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, стане ключовим фактором витривалості сил", - підсумували у британській розвідці.

Доповнення

ОК "Південь" повідомило про те, що в міст дамби в Новій Каховці на Херсонщині поцілили, він більше не функціонує.

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