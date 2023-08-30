Британская разведка объяснила, почему россияне отказываются от участия в войне против Украины

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"18 июля 2023 года издание "Медиазона" сообщило, что россия еженедельно осуждает около 100 военных за отказ воевать. Если эта тенденция сохранится, то ежегодно будет примерно 5200 обвинительных приговоров за отказ идти в бой. Высокий уровень судимостей свидетельствует о плохом моральном состоянии российской армии и нежелании некоторых элементов воевать", - отмечают разведчики.

Детали

В МО Британии напомнили, что 25 августа двое российских военных были приговорены к двум годам колонии за отказ подчиняться приказу вернуться на фронт в Украину. Разведчики предполагают, что отказ воевать связан с отсутствием подготовки, мотивации и "сильными стрессовыми ситуациями", с которыми сталкиваются российские силы вдоль всей украинской линии фронта.

"Несмотря на то, что некоторые военные отказываются воевать, а показатели истощения среди подразделений остаются высокими, россия, скорее всего, всего компенсирует потери, отправляя на фронт массу плохо подготовленных солдат. После частичной мобилизации в сентябре 2022 года россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя эту массу для наступательных и оборонительных операций", - проинформировали они.

Напомним

Министерство обороны Великобритании 29 августа сообщило, что после полномасштабного вторжения в Украину служба в вооруженных силах рф становится все более прибыльной, высокая заработная плата стимулирует людей из бедных регионов идти в российскую армию.