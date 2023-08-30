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Британська розвідка пояснила, чому росіяни відмовляються від участі у війні проти України

Київ • УНН

 • 830062 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У росії спостерігається високий рівень обвинувальних вироків проти військовослужбовців, які відмовляються брати участь у війні проти України. Це пов'язано з відсутністю відповідної підготовки та мотивації, йдеться в останньому зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує УНН.

Цитата

"18 липня 2023 року видання "Медіазона" повідомило, що росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, то щорічно буде приблизно 5200 обвинувальних вироків за відмову йти у бій. Високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання деяких елементів воювати", - зазначають розвідники.

Деталі

У МО Британії нагадали, що 25 серпня двоє російських військових були засуджені до двох років колонії за відмову підкорятися наказу повернутися на фронт в Україну. Розвідники припускають, що відмова воювати пов'язана з відсутністю підготовки, мотивації та "сильними стресовими ситуаціями", з якими стикаються російські сили вздовж усієї української лінії фронту.

"Попри те, що деякі військові відмовляються воювати, а показники виснаження серед підрозділів залишаються високі, росія, швидше за все, за все компенсує втрати, відправляючи на фронт масу погано підготовлених солдатів. Після часткової мобілізації у вересні 2022 року росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи цю масу для наступальних і оборонних операцій", - поінформували вони.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії 29 серпня повідомило, що після повномасштабного вторгнення в Україну служба в збройних силах рф стає все більш прибутковою, висока заробітня плата стимулює людей з бідних регіонів йти в російську армію.

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