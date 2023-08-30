Британська розвідка пояснила, чому росіяни відмовляються від участі у війні проти України

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"18 липня 2023 року видання "Медіазона" повідомило, що росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, то щорічно буде приблизно 5200 обвинувальних вироків за відмову йти у бій. Високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання деяких елементів воювати", - зазначають розвідники.

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У МО Британії нагадали, що 25 серпня двоє російських військових були засуджені до двох років колонії за відмову підкорятися наказу повернутися на фронт в Україну. Розвідники припускають, що відмова воювати пов'язана з відсутністю підготовки, мотивації та "сильними стресовими ситуаціями", з якими стикаються російські сили вздовж усієї української лінії фронту.

"Попри те, що деякі військові відмовляються воювати, а показники виснаження серед підрозділів залишаються високі, росія, швидше за все, за все компенсує втрати, відправляючи на фронт масу погано підготовлених солдатів. Після часткової мобілізації у вересні 2022 року росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи цю масу для наступальних і оборонних операцій", - поінформували вони.

Нагадаємо

Міністерство оборони Великої Британії 29 серпня повідомило, що після повномасштабного вторгнення в Україну служба в збройних силах рф стає все більш прибутковою, висока заробітня плата стимулює людей з бідних регіонів йти в російську армію.