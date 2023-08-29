В рф заробітна плата є сильним стимулом для служби для тих, хто приїжджає з бідних районів - британська розвідка

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«Військова служба в збройних силах росії стає все більш прибутковою з моменту вторгнення. Цілком ймовірно, що заробітна плата і додаткові пільги є сильним стимулом для служби, особливо для тих, хто приїжджає з бідних районів росії», - заявляють у британській розвідці.

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4 лютого 2022 року президент росії володимир путін зазначив, що лейтенант отримує 81 200 рублів на місяць. До жовтня 2022 року він оголосив, що навіть мобілізовані рядові солдати отримуватимуть 195 000 рублів на місяць.

Багато молодших чинів, які воюють в Україні, зараз отримують понад 200 000 рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 рази перевищує середню зарплату в росії, яка становить 72 851 рубль, - зазначили в міністерстві оборони Великої Британії.

«Однак росія все ще навряд чи досягне своїх цілей щодо набору добровольців до лав збройних сил», - наголосили у британській розвідці.

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