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«Военная служба в вооруженных силах россии становится все более прибыльной с момента вторжения. Вполне вероятно, что заработная плата и дополнительные льготы являются сильным стимулом для службы, особенно для тех, кто приезжает из бедных районов россии», - заявляют в британской разведке.

Детали

4 февраля 2022 года президент россии владимир путин отметил, что лейтенант получает 81 200 рублей в месяц. К октябрю 2022 года он объявил, что даже мобилизованные рядовые солдаты будут получать 195 000 рублей в месяц.

Многие младшие чины, воюющие в Украине, сейчас получают более 200 000 рублей в месяц. Это более чем в 2,7 раза превышает среднюю зарплату в россии, которая составляет 72 851 рубль, - отметили в министерстве обороны Великобритании.

«Однако россия все еще вряд ли достигнет своих целей по набору добровольцев в ряды вооруженных сил», - отметили в британской разведке.

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