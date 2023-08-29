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В рф заработная плата является сильным стимулом для службы для тех, кто приезжает из бедных районов - британская разведка

В рф заработная плата является сильным стимулом для службы для тех, кто приезжает из бедных районов - британская разведка

Киев • УНН

 • 351699 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. После полномасштабного вторжения в Украину служба в вооруженных силах рф становится все более прибыльной, высокая заработная плата стимулирует людей из бедных регионов идти в российскую армию. Об этом сообщило во вторник министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных, информирует УНН.

Цитата

«Военная служба в вооруженных силах россии становится все более прибыльной с момента вторжения. Вполне вероятно, что заработная плата и дополнительные льготы являются сильным стимулом для службы, особенно для тех, кто приезжает из бедных районов россии», - заявляют в британской разведке.

Детали

4 февраля 2022 года президент россии владимир путин отметил, что лейтенант получает 81 200 рублей в месяц. К октябрю 2022 года он объявил, что даже мобилизованные рядовые солдаты будут получать 195 000 рублей в месяц.

Многие младшие чины, воюющие в Украине, сейчас получают более 200 000 рублей в месяц. Это более чем в 2,7 раза превышает среднюю зарплату в россии, которая составляет 72 851 рубль, - отметили в министерстве обороны Великобритании.

«Однако россия все еще вряд ли достигнет своих целей по набору добровольцев в ряды вооруженных сил», - отметили в британской разведке.

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