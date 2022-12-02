Британская оппозиция выиграла внеочередные выборы, нанеся удар по партии премьера

Детали

Согласно результатам, объявленным в пятницу, лейбористы остались в избирательном округе города Честер с увеличенной долей голосов на 61%.

Лейбористы получили 50% голосов в Честере на последних национальных выборах в 2019 году.

Лидер лейбористов Кейр Стармер сказал, что результаты показали, что люди «сыты по горло» консервативным правительством.

Дополнение

Результат – плохие новости для консерваторов, популярность которых была подорвана скандальным трехлетним сроком полномочий бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, закончившегося в сентябре, и неделями беспорядков с его краткосрочной преемницей Лиз Трасс. Трасс ушла в отставку в октябре после того, как ее план необоснованного снижения налогов испугал финансовые рынки и поразил экономику.

Сунак заменил ее и объявил о пакете повышения налогов и сокращении расходов, направленных на восстановление доверия к финансам страны. Но экономическая картина остается нестабильной: в октябре инфляция достигла 11,1%, многие люди не в состоянии оплатить стремительно растущие счета за электроэнергию, а миллионы рабочих, включая железнодорожников, водителей скорой помощи и медсестер, устраивают забастовки, требуя значительно повысить заработную плату.