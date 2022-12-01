Масштабная забастовка почтовых работников, лекторов и учителей охватила Великобританию

Детали

Более 70 000 сотрудников из 150 университетов и Ассоциация работодателей колледжей собрались, чтобы пройти маршем, который считается одной из самых масштабных забастовок в истории страны.

Сотни тысяч работников во многих секторах, включая медсестер, железнодорожников и персонал скорой помощи, также планируют объявить забастовку в декабре и январе. Королевский колледж медсестер подтвердил забастовки 15 и 20 декабря.

Сотрудники скорой помощи также планируют провести забастовку перед Рождеством.

Профсоюз работников связи (CWU), представляющий сотрудников Королевской почты, заявил в своем заявлении, что его члены прибудут в Лондон в следующую пятницу для участия в «наибольшей демонстрации, которую когда-либо видела эта страна», и что забастовки будут продолжаться в течение следующего месяца, в том числе в канун Рождества.

Члены профсоюза железнодорожников, морских и транспортных компаний Network Rail и 14 операторов поездов готовят четыре 48-часовые забастовки в декабре и январе..

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Добавим

В последние месяцы британцы столкнулись с перебоями в поездках и переполненными мусорными баками. Профсоюзы, представляющие несколько отраслей, начали последовательные забастовки.

Юристы, медсестры, почтовые работники и многие другие уволились с работы в поисках повышения заработной платы, соответствующей стремительному росту инфляции.

Внутренние счета за электроэнергию и расходы на продукты питания резко выросли в этом году, что привело к росту инфляции до 41-летнего максимума в 11,1% в октябре.