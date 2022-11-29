Триденний страйк залізничників у Бельгії призвів до хаосу

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Три чверті руху поїздів по всій країні скасовано. Половина поїздів ходитиме середами та четвергами.

Неможливість використовувати поїзди, популярний вибір для щоденних міських та міжміських перевезень викликала різке зростання попиту на автомобільні перевезення. Рух транспорту країни був серйозно порушено.

Це також порушило транскордонне залізничне сполучення між Нідерландами та Бельгією.

Загалом було скасовано дев'ять поїздів між сусідніми країнами - п'ять міжміських поїздів з Амстердама до Брюсселя та чотири у зворотному напрямку.

За даними голландської залізничної компанії NS, страйк, швидше за все, відчуватиметься як мінімум до четверга.

Додамо

Це стало другим страйком на залізничному транспорті в Бельгії за кілька місяців. 5 жовтня профспілки оголосили 24-годинний страйк.