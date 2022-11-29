Трехдневная забастовка железнодорожников в Бельгии привела к хаосу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Трехдневная забастовка железнодорожников в Бельгии наносит ущерб транспортной системе страны. Профсоюзы железнодорожников начали забастовку поздно вечером в понедельник, жалуясь правительству на мизерный бюджет, недостаточную инфраструктуру, неспособность улучшить условия труда рабочих и нехватку персонала. Об этом пишет УНН со ссылкой на Вrussels Times.
Детали
Три четверти движения поездов по всей стране отменены. Половина поездов будет ходить по средам и четвергам.
Невозможность использовать поезда, популярный выбор для ежедневных городских и междугородных перевозок вызвало резкий рост спроса на автомобильные перевозки. Движение транспорта страны было серьезно нарушено.
Это также нарушило трансграничное железнодорожное сообщение между Нидерландами и Бельгией.
Всего было отменено девять поездов между соседними странами – пять междугородных поездов из Амстердама в Брюссель и четыре в обратном направлении.
По данным голландской железнодорожной компании NS, забастовка, скорее всего, будет ощущаться как минимум до четверга.
Добавим
Это стало второй забастовкой на железнодорожном транспорте в Бельгии за несколько месяцев. 5 октября профсоюзы объявили 24-часовую забастовку.