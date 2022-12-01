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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Масштабний страйк поштових працівників, лекторів та вчителів охопив Велику Британію

Масштабний страйк поштових працівників, лекторів та вчителів охопив Велику Британію

Київ • УНН

 • 994046 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Тисячі викладачів британських університетів, працівників Королівської пошти та співробітників коледжів страйкують через суперечки про зарплати, пенсії та умови праці.Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Понад 70 000 співробітників зі 150 університетів та Асоціація роботодавців коледжів зібралися, щоб пройти маршем, що вважається одним з наймасштабніших страйків в історії країни.

Сотні тисяч працівників у багатьох секторах, включаючи медсестер, залізничників та персонал швидкої допомоги, також планують оголосити страйк у грудні та січні. Королівський коледж медсестер підтвердив страйки 15 та 20 грудня.

Співробітники швидкої допомоги також планують провести страйк перед Різдвом.

Профспілка працівників зв'язку (CWU), яка представляє співробітників Королівської пошти, заявила у своїй заяві, що її члени прибудуть до Лондона наступної п'ятниці для участі в «найбільшій демонстрації, який коли-небудь бачила ця країна», і що страйки продовжуватимуться протягом наступного місяця, у тому числі напередодні Різдва.

Члени профспілки залізничників, морських та транспортних компаній Network Rail та 14 операторів поїздів готують чотири 48-годинні страйки у грудні та січні.

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Додамо

В останні місяці британці зіткнулися з перебоями в поїздках та переповненими сміттєвими баками. Профспілки, які представляють кілька галузей, розпочали послідовні страйки.

Юристи, медсестри, поштові працівники та багато інших звільнилися з роботи у пошуках підвищення заробітної плати, що відповідає стрімкому зростанню інфляції.

Внутрішні рахунки за електроенергію та витрати на продукти харчування різко зросли цього року, що призвело до зростання інфляції до 41-річного максимуму 11,1% у жовтні.

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