Британська опозиція виграла позачергові вибори, завдавши удару по партії прем'єра

Деталі

Згідно з результатами, оголошеними у п'ятницю, лейбористи залишилися у виборчому окрузі міста Честер зі збільшеною часткою голосів на 61%.

Лейбористи отримали 50% голосів у Честері на останніх національних виборах у 2019 році.

Лідер лейбористів Кейр Стармер сказав, що результати показали, що люди «ситі по горло» консервативним урядом.

Доповнення

Результат - погані новини для консерваторів, популярність яких була підірвана скандальним трирічним терміном повноважень колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, що закінчився у вересні, і тижнями заворушень за його короткострокової наступниці Ліз Трасс. Трасс пішла у відставку у жовтні після того, як її план необґрунтованого зниження податків налякав фінансові ринки та вразив економіку.

Сунак замінив її та оголосив про пакет підвищення податків та скорочення витрат, спрямованих на відновлення довіри до фінансів країни. Але економічна картина залишається нестабільною: у жовтні інфляція досягла 11,1%, багато людей не в змозі оплатити рахунки за електроенергію, що стрімко зростають, а мільйони робітників, включаючи залізничників, водіїв швидкої допомоги та медсестер, влаштовують страйки, вимагаючи значного підвищення заробітної плати.