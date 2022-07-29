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Британская газета The Guardian проиграла судебный процесс по завещанию покойного принца Филиппа

Британская газета The Guardian проиграла судебный процесс по завещанию покойного принца Филиппа

Киев • УНН

 • 88083 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Британская газета The Guardian в пятницу проиграла судебный иск против решения о запрете СМИ участвовать в судебном процессе по завещанию принца Филиппа, передает УНН.

Детали

В сентябре 2021 года судья Высокого суда постановил, что завещание должно оставаться засекреченным в течение 90 лет, чтобы защитить частную жизнь его вдовы, королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи.

Слушания проходили в закрытом режиме, и СМИ не были допущены на них.

Газета подала иск против генерального прокурора, являющегося главным чиновником правительства, и частных адвокатов королевы, заявив, что средствам массовой информации должен быть предоставлен доступ.

Отклонив апелляцию газеты, старшие судьи Джеффри Уос и Виктория Шарп приняли решение, что сообщения средств массовой информации о слушании может вызвать бурю огласки.

«Слушание проходило в чрезвычайно щепетильное время для королевы и ее семьи, и эти интересы не были бы защищены, если бы в прессе сообщалось о длительных слушаниях», — признали судьи.

Адвокат Guardian Каойлфхионн Галлахер утверждал, что «вполне частное слушание, подобное этому, является самым серьезным вмешательством в открытое правосудие».

Но судьи заявили, что обстоятельства дела были «исключительными», и что британские правила наследования «позволяют в некоторых случаях скрывать завещания и их ценности от общественного внимания».

Дополнение

В отличие от завещаний обычных представителей общественности, завещания семьи Виндзор после их смерти традиционно держатся в секрете.

По данным газеты, с 1910 года более 30 членов королевской семьи успешно ходатайствовали на частных судебных слушаниях о сохранении тайны своих завещаний.

Принц Филипп, также известный как герцог Эдинбургский, умер в апреле прошлого года, всего за несколько недель до своего 100-летия, после более чем месяца пребывания в больнице.

Он и королева были женаты 73 года.

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