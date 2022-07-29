Британская газета The Guardian проиграла судебный процесс по завещанию покойного принца Филиппа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Британская газета The Guardian в пятницу проиграла судебный иск против решения о запрете СМИ участвовать в судебном процессе по завещанию принца Филиппа, передает УНН.
Детали
В сентябре 2021 года судья Высокого суда постановил, что завещание должно оставаться засекреченным в течение 90 лет, чтобы защитить частную жизнь его вдовы, королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи.
Слушания проходили в закрытом режиме, и СМИ не были допущены на них.
Газета подала иск против генерального прокурора, являющегося главным чиновником правительства, и частных адвокатов королевы, заявив, что средствам массовой информации должен быть предоставлен доступ.
Отклонив апелляцию газеты, старшие судьи Джеффри Уос и Виктория Шарп приняли решение, что сообщения средств массовой информации о слушании может вызвать бурю огласки.
«Слушание проходило в чрезвычайно щепетильное время для королевы и ее семьи, и эти интересы не были бы защищены, если бы в прессе сообщалось о длительных слушаниях», — признали судьи.
Адвокат Guardian Каойлфхионн Галлахер утверждал, что «вполне частное слушание, подобное этому, является самым серьезным вмешательством в открытое правосудие».
Но судьи заявили, что обстоятельства дела были «исключительными», и что британские правила наследования «позволяют в некоторых случаях скрывать завещания и их ценности от общественного внимания».
Дополнение
В отличие от завещаний обычных представителей общественности, завещания семьи Виндзор после их смерти традиционно держатся в секрете.
По данным газеты, с 1910 года более 30 членов королевской семьи успешно ходатайствовали на частных судебных слушаниях о сохранении тайны своих завещаний.
Принц Филипп, также известный как герцог Эдинбургский, умер в апреле прошлого года, всего за несколько недель до своего 100-летия, после более чем месяца пребывания в больнице.
Он и королева были женаты 73 года.