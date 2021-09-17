Високий суд Лондона на 90 років засекретив заповіт принца Філіпа

Деталі

За підсумками закритого засідання Мафарлейн прийняв рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім’ї. Сформований звичай передбачає, що королівський заповіт може залишатися запечатаним протягом багатьох десятків років, на відміну від заповіту звичайної людини, який може стати предметом громадського розгляду.

Цитата

“Необхідно посилити захист, що надається дійсно особистим аспектам життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність Суверена (королеви Єлизавети II) і близьких членів її сім’ї”, — пояснив суддя.

Доповнення

За його словами, він особисто не знайомий зі змістом заповіту принца Філіпа і знає тільки дату його виконання — через 90 років.

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Як уточнило видання, наразі в сейфі голови підрозділу з сімейних справ Високого суду Лондона зберігається ще 30 закритих конвертів з останньою волею померлих в різні роки членів королівської родини. Традицію порушили лише одного разу — після смерті принцеси Діани Уельської в 1997 році. Згідно з її заповітом, вона залишила своє майно в довірче управління, щоб після досягнення 25-річного віку воно дісталося її синам — принцам Гаррі та Вільяму.