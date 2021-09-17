Высокий суд Лондона на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа

Напомним
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля на сотом году жизни. Он был супругом королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Высокий суд Лондона отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить “достоинство и деловую репутацию” его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом со ссылкой на решение главы подразделения суда по семейным делам Эндрю Мафарлейна сообщает BBC, передает УНН.
Детали
По итогам закрытого заседания Мафарлейн принял решение не возбуждать многолетнюю традицию и позволил не раскрывать завещание члена королевской семьи. Сформированный обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека, который может стать предметом общественного рассмотрения.
Цитата
“Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство Суверена (королевы Елизаветы II) и близких членов его семьи”, — пояснил судья.
Дополнение
По его словам, он лично не знаком с содержанием завещания принца Филиппа и знает только дату его исполнения — через 90 лет.
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Как уточнил издание, сейчас в сейфе главы подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона хранится еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы члены королевской семьи. Традицию нарушили лишь однажды — после смерти принцессы Дианы Уэльской в 1997 году. Согласно ее завещанию, она оставила свое имущество в доверительное управление, чтобы по достижении 25-летнего возраста оно досталось ее сыновьям — принцам Гарри и Уильяму.
Напомним
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля на сотом году жизни. Он был супругом королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.