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Politico дізналося деталі плану на випадок смерті Єлизавети II

Politico дізналося деталі плану на випадок смерті Єлизавети II

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Влада Великої Британії вдасться до надзвичайних заходів, щоб уникнути хаосу і стовпотворіння в Лондоні в разі смерті королеви Єлизавети II, дізналося Politico, передає УНН.

“Лондонський міст зруйнований”

У розпорядження видання потрапили документи, детально описують операцію, відому під кодовою назвою “Лондонський міст”, яку почнуть в разі смерті королеви.

За даними Politico, день смерті Єлизавети II отримає назву “День Д”. Інформацію про те, що трапилося Букінгемський палац передасть співробітникам і урядовцям за допомогою кодової фрази “Лондонський міст зруйнований”. Одним з перших її отримає прем’єр-міністр.

Королівська родина видасть “офіційне повідомлення”. Після цього прапори Уайтхоллу будуть приспущені не пізніш як через десять хвилин, оскільки в протилежному випадку є ризик “розгнівити громадськість”.

Похорон королеви, згідно з документами, пройдуть через десять днів після її смерті в Вестмінстерському абатстві. Міноборони Великої Британії організує збройні салюти, по всій країні оголосять хвилину мовчання.

Потім прем’єр-міністр зустрінеться з наступником Єлизавети II. Ім’я нового короля проголосять о 10:00 ранку наступного дня.

Королева “в доброму здоров’ї”

Британській королеві 95 років. Як повідомляє Politico, немає ніяких ознак, що стан її здоров’я погіршився. Королева знаходиться “в доброму здоров’ї”, пише видання.

Довідково

Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року, після смерті батька — короля Георга VI. Вона є найтривалішим і найстаршим монархом в історії Великої Британії, а також найтривалішим правителем і найстарішою главою держави у світі. Чоловік Єлизавети II — принц Філіп — помер у віці 99 років в квітні цього року. У шлюбі у них народилися четверо дітей: принц Уельський Чарльз, перший в черговості спадкування, а також принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едуард.

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