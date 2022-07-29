Британська газета The Guardian програла судовий процес за заповітом покійного принца Філіпа

Деталі

У вересні 2021 року суддя Високого суду ухвалив, що заповіт має залишатися засекреченим протягом 90 років, щоб захистити приватне життя його вдови, королеви Єлизавети II та інших членів королівської родини.

Слухання проходили у закритому режимі, і ЗМІ не було допущено на них.

Газета подала позов проти генерального прокурора, який є головним посадовцем уряду, та приватних адвокатів королеви, заявивши, що засобам масової інформації мав бути наданий доступ.

Відхиливши апеляцію газети, старші судді Джеффрі Вос та Вікторія Шарп ухвалили, що повідомлення засобів масової інформації про слухання може викликати бурю розголосу.

«Слухання проходило в надзвичайно делікатний час для королеви та її сім'ї, і ці інтереси не були б захищені, якби в пресі повідомлялося про тривалі слухання», — визнали судді.

Адвокат Guardian Каойлфхіонн Галлахер стверджував, що «цілком приватне слухання, подібне до цього, є найсерйознішим втручанням у відкрите правосуддя».

Але судді заявили, що обставини справи були «виключними», і що британські правила успадкування «дозволяють у деяких випадках приховувати заповіти та їхні цінності від суспільної уваги».

Доповнення

На відміну від заповітів звичайних представників громадськості, заповіти родини Віндзор після їхньої смерті традиційно тримаються у секреті.

За даними газети, з 1910 року понад 30 членів королівської сім'ї успішно клопотали на приватних судових слуханнях про збереження таємниці своїх заповітів.

Принц Філіп, також відомий як герцог Единбурзький, помер у квітні минулого року, всього за кілька тижнів до свого 100-річчя, після більш ніж місяця перебування у лікарні.

Він і королева були одружені 73 роки.