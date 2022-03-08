Британская BP заявила, что не будет заключать новых соглашений на покупку нефти и газа из России

Детали

Представитель BP сказал, что компания "продолжит выполнять существующие контрактные обязательства при условии соблюдения санкций, требований безопасности и доставки и там, где это безопасно".

Он также заявил, что компания не будет фрахтовать принадлежащие суда, эксплуатируемые или плавающие под российским флагом"где это возможно". Однако BP может начать новый бизнес с Россией, если бы это было "необходимым для обеспечения безопасности поставок", пишет издание.

В конце февраля в BP заявили, что отказываются от своей доли (19,75%) в компании "Роснефть".

Ранее

Нефтяная компания Shell объявила о намерении постепенно отказываться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).

Сообщается, что в качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Она также закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.