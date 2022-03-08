Британська BP заявила, що не укладатиме нових угод на купівлю нафти та газу з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Британська компанія BP заявила, що не робитиме жодних нових закупівель російської нафти і газу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Представник BP сказав, що компанія "продовжить виконувати існуючі контрактні зобов'язання за умови дотримання санкцій, вимог безпеки та доставки та там, де це безпечно".
Він також заявив, що компанія не фрахтуватиме судна, що належать, експлуатуються або плавають під російським прапором, "де це можливо". Проте BP може розпочати новий бізнес із Росією, якби це було "необхідним для забезпечення безпеки постачання", пише видання.
Наприкінці лютого в BP заявили, що відмовляються від своєї частки (19,75%) у компанії "Роснефть".
Раніше
Нафтова компанія Shell оголосила про намір поступово відмовлятися від усіх російських вуглеводнів, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ і скраплений природний газ (СПГ).
Повідомляється, що як негайний перший крок компанія припинить всі спотові закупівлі російської сирої нафти. Вона також закриє свої автозаправні станції та виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.