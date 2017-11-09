Британка благодаря ставке наугад выиграла более полумиллиона фунтов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Жительница Великобритании выиграла на тотализаторе более 500 000 фунтов стерлингов, наугад поставив результаты на футбольные события, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

 

Женщина с небольшим интересом к футболу сумела выиграть около 574 000 фунтов стерлингов с начальной ставки в 1 фунт.

59-летняя жительница города Шеппи поставила на победу 12 клубов, 11 из которых, по мнению букмекеров, были аутсайдерами. При этом выбор британки основывался на том, насколько красиво звучит название команды, а не ее спортивные возможности и результаты.

Так, например, она поставила на победу "Борнмута" в гостях над "Ньюкасл Юнайтед" и "Бернли" над "Саутгемптоном".

Примечательно, что сотрудники букмекерской конторы заявили, что это первый подобный случай, когда такие большие деньги выигрывает человек, который не разбирается в спорте, и еще какая потратила всего один фунт.

Напомним, житель города Гомер штата Нью-Йорк Уэйн Харрис решил потратить часть от выигранных в лотерею денег на покупку самолета.

Украинские Национальные Новости

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