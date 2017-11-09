Британка завдяки ставці навмання виграла більше півмільйону фунтів

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Мешканка Великобританії виграла на тоталізаторі більше 500 тисяч фунтів стерлінгів, навмання поставивши результати на футбольні події, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

 

Жінка з невеликим інтересом до футболу зуміла виграти близько 574 тисячі фунтів стерлінгів з початкової ставки в 1 фунт.

59-річна мешканка міста Шеппі поставила на перемогу 12 клубів, 11 з яких, на думку букмекерів, були аутсайдерами. При цьому вибір британки ґрунтувався на тому, наскільки красиво звучить назва команди, а не її спортивні можливості і результати.

Так, наприклад, вона поставила на перемогу "Борнмута" в гостях над "Ньюкасл Юнайтед" і "Бернлі" над "Саутгемптоном".

Примітно, що співробітники букмекерської контори заявили, що це перший подібний випадок, коли такі великі гроші виграє людина, яка не розбирається в спорті, та ще й яка витратила всього один фунт.

Нагадаємо, мешканець міста Гомер штату Нью-Йорк Уейн Харріс вирішив витратити частину від виграних у лотерею грошей на покупку літака.

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