Великобритания сохранит форму "ассоциированного членства" в ЕС

ukru
19:49 • 60333 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 113100 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 111407 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109107 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 135574 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113201 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120436 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130221 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140314 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144608 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 109200 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 60588 просмотра
Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

12 марта, 14:54 • 29550 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 101565 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

17:32 • 32068 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 60333 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 113099 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 101565 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 109200 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 135574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137333 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145490 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150408 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148890 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152262 просмотра
Актуальное
Великобритания сохранит форму "ассоциированного членства" в ЕС

Великобритания сохранит форму "ассоциированного членства" в ЕС

Киев • УНН

 • 8454 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Великобритания не будет оставаться полноправным членом таможенного союза ЕС после Brexit, но страна открыта для переговоров по торговым соглашениям с остальным миром. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на Independent.

Глава британского правительства предложила Великобритании сохранить форму "ассоциированного членства" в союзе. Таким образом предприятия, которые экспортируют в континентальную Европу, могут избежать неудобства.

"Я не хочу, чтобы мы были связаны с общим внешним тарифом", - сказала Т.Мэй, предложив новые отношения с членами блока, включая льготную форму доступа к объединению.

К тому же, во время своей речи она вспомнила о недавно высказанном желании нового президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Великобританией.

"Такие государства, как Китай, Бразилия и страны Персидского залива уже выразили заинтересованность в нанесении удара торговым соглашениям с нами", - отметила Т.Мэй.

В то же время она отметила, что Великобритания уже начала обсуждение по налаживанию торговых связей с Австралией, Новой Зеландией и Индией. К тому же, США, которые являются страной с наиболее развитой экономикой, тоже рассматривается как потенциальный партнер.

По мнению Т.Мэй, полное членство ЕС будет препятствовать Великобритании строить торговые соглашения с миром.

"Я хочу, чтобы Англия имела возможность заключать свои собственные торговые соглашения, но я также хочу бестарифную торговлю с Европой и приграничную торговлю там, где это возможно. Я не хочу, чтобы мы были связаны с общим внешним тарифом", - подчеркнула она.

Ранее Т.Мэй отметила, что Великобританию не устроит вариант частичного или ассоциированного членства в Евросоюзе в обмен на преимущества, которые приносит пребывание в союзе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы