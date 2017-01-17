Великобритания сохранит форму "ассоциированного членства" в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Великобритания не будет оставаться полноправным членом таможенного союза ЕС после Brexit, но страна открыта для переговоров по торговым соглашениям с остальным миром. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на Independent.
Глава британского правительства предложила Великобритании сохранить форму "ассоциированного членства" в союзе. Таким образом предприятия, которые экспортируют в континентальную Европу, могут избежать неудобства.
"Я не хочу, чтобы мы были связаны с общим внешним тарифом", - сказала Т.Мэй, предложив новые отношения с членами блока, включая льготную форму доступа к объединению.
К тому же, во время своей речи она вспомнила о недавно высказанном желании нового президента США Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Великобританией.
"Такие государства, как Китай, Бразилия и страны Персидского залива уже выразили заинтересованность в нанесении удара торговым соглашениям с нами", - отметила Т.Мэй.
В то же время она отметила, что Великобритания уже начала обсуждение по налаживанию торговых связей с Австралией, Новой Зеландией и Индией. К тому же, США, которые являются страной с наиболее развитой экономикой, тоже рассматривается как потенциальный партнер.
По мнению Т.Мэй, полное членство ЕС будет препятствовать Великобритании строить торговые соглашения с миром.
"Я хочу, чтобы Англия имела возможность заключать свои собственные торговые соглашения, но я также хочу бестарифную торговлю с Европой и приграничную торговлю там, где это возможно. Я не хочу, чтобы мы были связаны с общим внешним тарифом", - подчеркнула она.
Ранее Т.Мэй отметила, что Великобританию не устроит вариант частичного или ассоциированного членства в Евросоюзе в обмен на преимущества, которые приносит пребывание в союзе.