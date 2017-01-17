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Британія збереже форму “асоційованого членства” в ЄС

Британія збереже форму “асоційованого членства” в ЄС

Київ • УНН

 • 8454 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Великобританія не буде залишатися повноправним членом митного союзу ЄС після Brexit, але країна відкрита для переговорів щодо торгових угод з рештою світу. Про це заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, передає УНН з посиланням на Independent.

Очільниця британського уряду запропонувала Великобританії зберегти форму “асоційованого членства” в союзі. Таким чином підприємства, які експортують в континентальну Європу, можуть уникнути незручності.

“Я не хочу, щоб ми були пов’язані із загальним зовнішнім тарифом,” — сказала Т.Мей, запропонувавши нові відносини з членами блоку, який включає пільгову форму доступу до об’єднання.

До того ж, під час своєї промови високопосадовець згадала про недавно висловлене бажання нового президента США Дональда Трампа укласти торгову угоду з Великобританією.

“Такі держави, як: Китай, Бразилія та країни Перської затоки вже висловили зацікавленість у нанесенні удару торговим угодам з нами,” — зауважила Т.Мей.

Водночас вона зазначила, що Великобританія вже розпочала обговорення щодо налагодження торгових зв’язків з Австралією, Новою Зеландією та Індією. До того ж, США, яка є країною з найбільш розвинутою економікою, теж розглядається як потенційний партнер.

На думку Т.Мей, повне членство у митному союзі буде перешкоджати Великобританії будувати торгові угоди зі світом.

“Я хочу, щоб Англія мала можливість укладати свої власні торгові угоди, але я також хочу безтарифну торгівлю з Європою і прикордонну торгівлю там, де це можливо. Я не хочу, щоб ми були пов’язані із загальним зовнішнім тарифом”, — підкреслила вона.

Раніше Т.Мей зазначила, що Велику Британію не влаштує варіант часткового або асоційованого членства в Євросоюзі в обмін на переваги, які приносить перебування в союзі.

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