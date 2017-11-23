Великобритания вылетела из ТОП-5 мировых экономик

Таким образом, Великобритания теперь на шестом месте среди экономик мира, а на пятом месте теперь оказалась Франция.

По прогнозной оценке МВФ, внутренний валовой продукт (ВВП) Великобритании по итогам 2017 составит 2,565 триллиона долларов США. ВВП Франции в 2017 году МВФ оценивает в 2,575 триллиона долларов. В 2018 году, как ожидается, Франция увеличит отрыв от Великобритании.

Согласно прогнозу МВФ, рейтинг лучших экономик мира пока выглядит следующим образом:

США - 19,4 трлн долл .;

Китай - 11,9 трлн долл .;

Япония - 4,9 трлн долл .;

Германия - 3,7 трлн долл .;

Франция - 2,575 долл .;

Великобритания - 2,565 трлн долл .;

Как сообщал УНН, Великобритания озвучит сумму за Brexit после торговых переговоров с ЕС.