Великобритания вылетела из ТОП-5 мировых экономик
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Великобритания официально покинула пятерку лучших экономик мира. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филипп Гемонд, передает УНН со ссылкой на CNN.
Таким образом, Великобритания теперь на шестом месте среди экономик мира, а на пятом месте теперь оказалась Франция.
По прогнозной оценке МВФ, внутренний валовой продукт (ВВП) Великобритании по итогам 2017 составит 2,565 триллиона долларов США. ВВП Франции в 2017 году МВФ оценивает в 2,575 триллиона долларов. В 2018 году, как ожидается, Франция увеличит отрыв от Великобритании.
Согласно прогнозу МВФ, рейтинг лучших экономик мира пока выглядит следующим образом:
США - 19,4 трлн долл .;
Китай - 11,9 трлн долл .;
Япония - 4,9 трлн долл .;
Германия - 3,7 трлн долл .;
Франция - 2,575 долл .;
Великобритания - 2,565 трлн долл .;
Как сообщал УНН, Великобритания озвучит сумму за Brexit после торговых переговоров с ЕС.