Британія вилетіла з ТОП-5 світових економік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Велика Британія офіційно покинула п'ятірку найкращих економік світу. Про це заявив міністр фінансів Великобританії Філіп Гемонд, передає УНН з посиланням на CNN.
Таким чином, Британія тепер на шостому місці серед економік світу, а на п'ятому місці тепер опинилась Франція.
За прогнозною оцінкою МВФ, внутрішній валовий продукт (ВВП) Великобританії за підсумками 2017 року становитиме 2,565 трильйона доларів США. ВВП Франції в 2017 році МВФ оцінює в 2,575 трильйона доларів. У 2018 році, як очікується, Франція збільшить відрив від Великобританії.
Згідно з прогнозом МВФ, рейтинг найкращих економік світу наразі виглядає наступним чином:
США - 19,4 трлн дол.;
Китай - 11,9 трлн дол.;
Японія - 4,9 трлн дол.;
Німеччина - 3,7 трлн дол.;
Франція - 2,575 трлн дол.;
Британія - 2,565 трлн дол.;
Індія - 2,4 трлн дол.;
Як повідомляв УНН, Британія озвучить суму за Brexit після торгівельних переговорів з ЄС.