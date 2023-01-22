Британия продолжит переговоры с союзниками по НАТО о поставке в Украину танков Leopard
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что будет продолжать переговоры с союзниками и друзьями по НАТО, чтобы способствовать передаче Украине лучшей военной техники, в частности танки Leopard 2. Об этом он сообщил в интервью Sky News, передает УНН.
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«Мы хотим сделать так, чтобы украинцы победили. Мы хотим, чтобы это было сделано быстро, потому что это лучший способ спасти как можно больше жизней. Великобритания была в авангарде поддержки Украины военной техникой еще до начала вторжения. И мы продолжаем это, объявляя об испытаниях танков, а также о целом ряде других военных пожертвований», - сказал Клеверли.
Говоря о нежелании Берлина предоставить свои танки Leopard Украине и разрешить отправку танков другим странам, Клеверли заявил, что Германия сделала очень много для Украины. Он заверил, что Британия продолжит поддерживать связь с международными партнерами.
«Конечно, я хотел бы, чтобы украинцы были оснащены такими вещами, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, которые были предоставлены нами и другими. Я продолжу эти разговоры с нашими союзниками и друзьями по НАТО, чтобы способствовать передаче в дар Украине лучшей военной техники, чтобы помочь им защитить себя от этого жестокого вторжения», - сказал Клеверли.
Дополнение
Премьер-министр Польши в воскресенье раскритиковал решение Германии не поставлять танки "Леопард" Украине, назвав позицию страны "неприемлемой".
В пятницу около 50 стран согласились предоставить Киеву военную технику на миллиарды долларов, в том числе бронетехнику и боеприпасы.
Но министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, несмотря на повышенные ожидания, "мы до сих пор не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке "Леопард".
Польша объявила, что готова поставить Киеву 14 танков "Леопард", и говорит, что обсуждает этот вопрос примерно с 15 странами.
В совместном заявлении в субботу министры иностранных дел трех стран Балтии призвали Германию "немедленно предоставить Украине танки Leopard".