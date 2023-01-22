Польша раскритиковала "неприемлемую" позицию Германии по танкам "Леопард"

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"Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны. Ежедневно гибнут невинные люди", - заявил агентству PAP премьер-министр Матеуш Моравецкий.

“Российские бомбы сеют хаос в украинских городах. Наносятся удары по гражданским объектам, убивают женщин и детей".

"Если Берлин откажется поставлять танки Украине, мы создадим небольшую коалицию стран, которые готовы пожертвовать часть своего современного оборудования, своих современных танков", - сказал Моравецкий.

Германия является производителем танков "Леопард", и премьер-министр Польши также сказал, что ждет "четкого заявления" из Берлина о том, могут ли страны, которые имеют "Леопарды", передать их Украине.

Дополнение

В пятницу около 50 стран согласились предоставить Киеву военную технику на миллиарды долларов, в том числе бронетехнику и боеприпасы.

Но министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что, несмотря на повышенные ожидания, "мы до сих пор не можем сказать, когда будет принято решение и каким оно будет, когда речь идет о танке "Леопард".

Польша объявила, что готова поставить Киеву 14 танков "Леопард", и говорит, что обсуждает этот вопрос примерно с 15 странами.

В совместном заявлении в субботу министры иностранных дел трех стран Балтии призвали Германию "немедленно предоставить Украине танки Leopard".