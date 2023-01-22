Польща розкритикувала "неприйнятну" позицію Німеччини щодо танків "Леопард"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі в неділю розкритикував рішення Німеччини не постачати танки "Леопард" Україні, назвавши позицію країни "неприйнятною", пише УНН.
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"Позиція Німеччини неприйнятна. Минув майже рік із початку війни. Щодня гинуть безневинні люди", - заявив агентству PAP прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
“Російські бомби сіють хаос в українських містах. Завдаються удари по цивільних об'єктах, вбивають жінок та дітей".
"Якщо Берлін відмовиться постачати танки Україні, ми створимо невелику коаліцію країн, які готові пожертвувати частину свого сучасного обладнання, своїх сучасних танків", - сказав Моравецький.
Німеччина є виробником танків "Леопард", і прем'єр-міністр Польщі також сказав, що чекає на "чітку заяву" з Берліна про те, чи можуть країни, які мають "Леопарди", передати їх Україні.
Доповнення
У п'ятницю близько 50 країн погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, у тому числі бронетехніку та боєприпаси.
Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, незважаючи на підвищені очікування, "ми досі не можемо сказати, коли буде ухвалено рішення і яким воно буде, коли йдеться про танк "Леопард".
Польща оголосила, що готова поставити Києву 14 танків "Леопард", і каже, що обговорює це питання приблизно з 15 країнами.
У спільній заяві у суботу міністри закордонних справ трьох країн Балтії закликали Німеччину "негайно надати Україні танки Leopard".