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Британія продовжить переговори з союзниками по НАТО щодо постачання в Україну танків Leopard

Київ • УНН

 • 1686178 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що продовжуватиме переговори з союзниками та друзями по НАТО, щоб сприяти передачі Україні найкращої військової техніки, зокрема танки Leopard 2. Про це він повідомив в інтерв'ю Sky News, передає УНН.

Британія продовжить переговори з союзниками по НАТО щодо постачання в Україну танків Leopard

Цитата

«Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо, щоб це було зроблено швидко, тому що це найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Велика Британія була в авангарді підтримки України військовою технікою ще до початку вторгнення. І ми продовжуємо це, оголошуючи про випробування танків, а також про цілу низку інших військових пожертвувань», - сказав Клеверлі.

Говорячи про небажання Берліна надати свої танки Leopard Україні і дозволити відправку танків іншим країнам, Клеверлі заявив, що Німеччина зробила дуже багато для України. Він запевнив, що Британія продовжить підтримувати зв'язок із міжнародними партнерами.

«Звичайно, я хотів би, щоб українці були оснащені такими речами, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, які були надані нами та іншими. Я продовжу ці розмови з нашими союзниками і друзями по НАТО, щоб сприяти передачі в дар Україні найкращої військової техніки, щоб допомогти їм захистити себе від цього жорстокого вторгнення», - сказав Клеверлі.

Доповнення

Прем'єр-міністр Польщі в неділю розкритикував рішення Німеччини не постачати танки "Леопард" Україні, назвавши позицію країни "неприйнятною".

У п'ятницю близько 50 країн погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, зокрема бронетехніку і боєприпаси.

Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, незважаючи на підвищені очікування, "ми досі не можемо сказати, коли буде ухвалено рішення і яким воно буде, коли йдеться про танк "Леопард".

Польща оголосила, що готова поставити Києву 14 танків "Леопард", і каже, що обговорює це питання приблизно з 15 країнами.

У спільній заяві в суботу міністри закордонних справ трьох країн Балтії закликали Німеччину "негайно надати Україні танки Leopard".

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