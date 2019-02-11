Великобритания усилит свою военную активность в мире после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Великобритания готова применить военную силу для защиты своих интересов после выхода из состава Евросоюза - с таким заявлением выступил министр обороны страны Гэвин Уильямсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Brexit привел к величественному моменту нашей истории. Моменту, в который мы должны усилить наше глобальное присутствие, повысить нашу смертоносность, увеличить нашу массу", - сказал он.
Уильямсон очертил планы Британии об отправке авианосцев до Тихого океана, где Лондон планирует продемонстрировать свою военную мощь Пекину.
Министр также назвал Россию угрозой международному порядку.
Оппозиционная Лейбористская партия обвинила Вильямсона в бряцанни оружием.
Как сообщал УНН, по словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она принимает в отношении стран-членов НАТО.
Великобритания направит флагман своих Военно-морских сил - авианосец Queen Elizabeth - в воды Тихого океана для демонстрации силы Китаю.