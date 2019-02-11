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Британія посилить свою військову активність у світі після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Велика Британія готова застосувати військову силу для захисту своїх інтересів після виходу зі складу Євросоюзу - з такою заявою виступив міністр оборони країни Гевін Вільямсон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Brexit привів до величного моменту нашої історії. Моменту, в який ми маємо посилити нашу глобальну присутність, підвищити нашу смертоносність, збільшити нашу масу", - сказав він.

Вільямсон окреслив плани Британії надіслати авіаносці до Тихого океану, де Лондон планує продемонструвати свою військову міць Пекіну.

Міністр також назвав Росію загрозою міжнародному порядку.

Опозиційна Лейбористська партія звинуватила Вільямсона в бряцанні зброєю.

Як повідомляв УНН, за словами міністра оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона, Росія повинна заплатити високу ціну за провокаційні дії, які вона вживає по відношенню до країн-членів НАТО. 

Велика Британія направить флагман своїх Військово-морських сил — авіаносець Queen Elizabeth — в води Тихого океану для демонстрації сили Китаю

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