Глава Міноборони Великої Британії планує попередити попередить РФ про високу ціну за провокації

“(НАТО) має розробити можливості справлятися з тими провокацій, які Росія влаштовує щодо нас. Такі дії з боку Росії повинні дорого обійтися”, — скаже Вільямсон. Глава британського міноборони закличе НАТО підвищити свою готовність в світлі ситуації з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Згідно з опублікованими витягами з промови міністра оборони, він заявить про необхідність, щоб Велика Британія і її союзники були готові “використовувати жорстку силу для захисту своїх інтересів” проти країн, які “насміхалися над міжнародним правом”. “Якщо просто говорити, і не діяти, то є ризик, що наша країна буде сприйматися не небезпечніше паперового тигра”, — заявить Вільямсон.

Нагадуємо, для демонстрації сили Китаю Велика Британія направить авіаносець в Тихий океан.