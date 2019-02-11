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Глава Міноборони Великої Британії планує попередити попередить РФ про високу ціну за провокації

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Росія повинна заплатити високу ціну за провокаційні дії, які вона вживає по відношенню до країн — членів НАТО. Про це оголосить під час своєї промови в понеділок міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон. Витяги з його майбутнього виступу наводить агентство Press Association, інформує УНН.

“(НАТО) має розробити можливості справлятися з тими провокацій, які Росія влаштовує щодо нас. Такі дії з боку Росії повинні дорого обійтися”, — скаже Вільямсон. Глава британського міноборони закличе НАТО підвищити свою готовність в світлі ситуації з Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Згідно з опублікованими витягами з промови міністра оборони, він заявить про необхідність, щоб Велика Британія і її союзники були готові “використовувати жорстку силу для захисту своїх інтересів” проти країн, які “насміхалися над міжнародним правом”. “Якщо просто говорити, і не діяти, то є ризик, що наша країна буде сприйматися не небезпечніше паперового тигра”, — заявить Вільямсон.

Нагадуємо, для демонстрації сили Китаю Велика Британія направить авіаносець в Тихий океан.

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