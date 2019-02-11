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Для демонстрації сили Китаю Велика Британія направить авіаносець в Тихий океан

Київ • УНН

 • 9436 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Велика Британія направить флагман своїх Військово-морських сил — авіаносець Queen Elizabeth — в води Тихого океану для демонстрації сили Китаю. Про це повідомила газета The Times, передає УНН.

За даними видання, міністр оборони Сполученого Королівства оголосить у понеділок, що Лондон має бути готовим до використання “жорсткої сили” для захисту своїх інтересів. Саме тому найбільший корабель британських ВМС відправиться спочатку в Середземноморський і Близькосхідний регіони, а потім візьме курс до берегів Китаю.

Повна водотоннажність Queen Elizabeth становить 70,6 тис. т, довжина — 280 м, ширина — 73 м, максимальна швидкість ходу — до 26 вузлів, дальність плавання — до 10 тис. морських миль (близько 19 тис. км), екіпаж — 679 людей.

Авіагрупу авіаносця складають до 40 винищувачів і вертольотів: в тому числі до 24 винищувачів-бомбардувальників, до дев’яти протичовнових вертольотів і чотири-п’ять вертольотів далекого радіолокаційного виявлення та управління. При необхідності може прийняти на борт до 70 літальних апаратів. Корабель був офіційно включений до складу ВМС в грудні 2017 року, на його будівництво знадобилося більше восьми років.

Нагадуємо, США хочуть знизити вплив Росії і Китаю в Східній Європі.

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