Для демонстрації сили Китаю Велика Британія направить авіаносець в Тихий океан
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Велика Британія направить флагман своїх Військово-морських сил — авіаносець Queen Elizabeth — в води Тихого океану для демонстрації сили Китаю. Про це повідомила газета The Times, передає УНН.
За даними видання, міністр оборони Сполученого Королівства оголосить у понеділок, що Лондон має бути готовим до використання “жорсткої сили” для захисту своїх інтересів. Саме тому найбільший корабель британських ВМС відправиться спочатку в Середземноморський і Близькосхідний регіони, а потім візьме курс до берегів Китаю.
Повна водотоннажність Queen Elizabeth становить 70,6 тис. т, довжина — 280 м, ширина — 73 м, максимальна швидкість ходу — до 26 вузлів, дальність плавання — до 10 тис. морських миль (близько 19 тис. км), екіпаж — 679 людей.
Авіагрупу авіаносця складають до 40 винищувачів і вертольотів: в тому числі до 24 винищувачів-бомбардувальників, до дев’яти протичовнових вертольотів і чотири-п’ять вертольотів далекого радіолокаційного виявлення та управління. При необхідності може прийняти на борт до 70 літальних апаратів. Корабель був офіційно включений до складу ВМС в грудні 2017 року, на його будівництво знадобилося більше восьми років.
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