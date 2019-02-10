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США хочуть знизити вплив Росії і Китаю в Східній Європі

США хочуть знизити вплив Росії і Китаю в Східній Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. США прагнуть знизити вплив Росії і Китаю в Центральній Європі. З цією метою держсекретар США Майк Помпео 11 лютого вирушає з візитами в Угорщину, Словаччину і Польщу для проведення там політичних переговорів, повідомили в американському зовнішньополітичному відомстві в п'ятницю, 8 лютого, передає УНН.

За словами високопоставленого співробітника Білого дому, недолік активності США в Центральній Європі привів до появи вакууму в цьому регіоні, який охоче заповнили Росія і Китай.

Помпео "буде переконувати союзників посилити опір Росії і Китаю по широкому спектру напрямків - в торгівлі, енергетичної безпеки та правові основи держави", вказав він.

У Білому домі також відзначили, що США хочуть боротися за "позитивний вплив" в регіоні - як в Угорщині, так і в Словаччині і Польщі послання Помпео буде однаковим: "Ми очікуємо, що ті, кому допомагають США, які не будуть надавати підтримку нашим суперникам. Обов'язок союзників - охороняти свободу в Європі".

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За словами представника Білого дому, Помпео підкреслить ту роль, яку зіграли США при розпаді східного блоку близько 30 років тому. Чиновник нагадав, що в останній раз держсекретар США відвідував Братиславу 20 років тому. В Угорщину президент США їздив в останній раз в 2006 році, в той час як президент Росії Володимир Путін тільки в минулому році двічі відвідував цю країну. Представник вважає, що на переговорах в Будапешті Помпео торкнеться і "проблеми" тісних відносин між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та Путіним.

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У Варшаві Помпео візьме участь в конференції з "миру і безпеці на Близькому Сході", яку організовують США і Польща. Інший представник Білого дому спростував думку про те, що ця конференція буде спрямована проти Ірану.

"Ніяка країна або тема не буде домінувати в порядку денному цього форуму", - підкреслив він.

З Центральної Європи Майк Помпео попрямує на політичні переговори до Брюсселя і Рейк'явік.

Як повідомляв УНН, якщо Росія раніше зосереджувалася на керуванні дрібними конфліктами, зараз вона готується розпочати і провести повномасштабну війну у регіоні проти НАТО чи проти Китаю.

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