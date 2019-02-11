Для демонстрации силы Китая Великобритания направит авианосец в Тихий океан

По данным издания, министр обороны Соединенного Королевства объявит в понедельник, что Лондон должен быть готовым к использованию “жесткой силы” для защиты своих интересов. Именно поэтому крупнейший корабль британских ВМС отправится сначала в Средиземноморский и Ближневосточный регионы, а затем возьмет курс к берегам Китая.

Полное водоизмещение Queen Elizabeth составляет 70,6 тыс. т, длина — 280 м, ширина — 73 м, максимальная скорость хода — до 26 узлов, дальность плавания — до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км), экипаж — 679 человек.

Авиагруппу авианосца составляют до 40 истребителей и вертолетов: в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и четыре-пять вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. При необходимости может принять на борт до 70 летательных аппаратов. Корабль был официально включен в состав ВМС в декабре 2017 года, на его строительство потребовалось более восьми лет.

Напоминаем, США хотят снизить влияние России и Китая в Восточной Европе.