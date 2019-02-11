Глава Минобороны Великобритании планирует предупредить предупредит РФ о высокой цене за провокации

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65197 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86664 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131587 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125234 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161570 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117847 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Глава Минобороны Великобритании планирует предупредить предупредит РФ о высокой цене за провокации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она предпринимает в отношении стран — членов НАТО. Об этом объявит во время своей речи в понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Выдержки из его предстоящего выступления приводит агентство Press Association, информирует УНН.

“(НАТО) должно разработать возможности справляться с теми провокациям, которые Россия устраивает в отношении нас. Такие действия со стороны России должны дорого обойтись”, — скажет Уильямсон. Глава британского минобороны призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно опубликованным выдержкам из речи министра обороны, он заявит о необходимости, чтобы Великобритания и ее союзники были готовы “использовать жесткую силу для защиты своих интересов” против стран, которые “надсмехаются над международным правом”. “Если просто говорить, и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее бумажного тигра”, — заявит Уильямсон.

Напоминаем, для демонстрации силы Китаю Великобритания направит авианосец в Тихий океан.

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