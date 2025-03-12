Британия помогла Украине и США достичь договоренности по прекращению огня - BBC
Киев • УНН
По информации BBC, Британия вместе с Францией и Германией способствовали Украине и США в достижении соглашения о прекращении огня. Сейчас внимание сосредоточено на России, стремится ли она к миру.
Великобритания была среди тех, кто помогла Украине и США достичь договоренности о плане прекращения огня, со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
"Великобритания вместе с Францией и Германией были "непосредственно вовлечены" в помощь Украине и США в достижении этого соглашения", согласно источникам издания в правительстве Великобритании.
BBC сообщили, что на прошлой неделе европейцы во главе с Киром Стармером прилагали совместные усилия, чтобы вернуть США и Украине добрую расположенность друг к другу.
Британские источники говорят, что "на прошлой неделе советник премьер-министра Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл работал со своим американским коллегой Майком Уолтцем, а также официальными лицами Германии и Франции, чтобы разработать план прекращения огня и дальнейшие шаги".
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На выходных Пауэлл ездил в Киев, чтобы встретиться с Зеленским и "помочь составить письменное предложение, которое включало временную паузу в боевых действиях, а затем меры укрепления доверия, такие как обмен военнопленными, возвращение украинских детей, захваченных россией, и освобождение мирных жителей".
"Одной из целей европейских команд, работавших за кулисами, было убедиться, что сейчас в центре внимания окажется россия: хочет ли она мира?" - пишет издание.
Дополнение
Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".
Согласно заявлению, Соединенные Штаты доведут до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.