Британія допомогла Україні та США досягти домовленості щодо припинення вогню - BBC

Велика Британія була серед тих, хто допоміг Україні та США досягти домовленості щодо плану припинення вогню, з посиланням на джерела в уряді країни повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

"Велика Британія разом із Францією та Німеччиною були "безпосередньо залучені" до допомоги Україні та США у досягненні цієї угоди", згідно з джерелами видання в уряді Великої Британії.

BBC повідомили, що минулого тижня європейці на чолі з Кіром Стармером докладали спільних зусиль, щоб повернути США та Україні добру прихильність одне до одного.

Британські джерела кажуть, що "минулого тижня радник прем’єр-міністра Стармера з національної безпеки Джонатан Павелл працював зі своїм американським колегою Майком Волцом, а також офіційними особами Німеччини та Франції, щоб розробити план припинення вогню та подальші кроки".

Єрмак і радник прем'єра Британії обговорили мирний план, військову та фінансову підтримку України

На вихідних Павелл їздив до Києва, щоб зустрітися з Зеленським і "допомогти скласти письмову пропозицію, яка включала тимчасову паузу у бойових діях, а потім заходи зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, повернення українських дітей, захоплених росією, і звільнення мирних жителів".

"Однією з цілей європейських команд, які працювали за лаштунками, було переконатися, що зараз у центрі уваги опиниться росія: чи хоче вона миру?" - пише видання.

Доповнення

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати доведуть до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.