Великобритания перестанет публиковать ежедневную статистику смертей от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию числа умерших от коронавирусной болезни COVID-19 после того, как исследователи обнаружили статистические недостатки в подсчетах. Обнародование данных о смертности приостановлено до решения этой проблемы, сообщило правительство страны в субботу, передает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что сейчас в статистику смертей от COVID-19 входят все случаи, когда умершие были инфицированы коронавирусом, независимо от того, умерли ли они именно от этой болезни, или по другим причинам.
На эту проблему обратили внимание профессора из Университета Восточной Англии и Оксфордского университета.
Правительство "кажется, не учитывает, как давно был сделан тест на COVID-19, выздоровел ли человек в больнице и был ли он выписан", отметили ученые.
"Мы должны помнить, что это новая инфекция, есть свидетельства о долгосрочных проблемах со здоровьем у некоторых пострадавших... сейчас самое время пересмотреть, как исчисляются смертельные случаи", - заявила директор агентства по здравоохранению Англии Сюзан Хопкинс.
По данным ресурса Worldometers, отслеживающевого распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 18 июля в Великобритании коронавирусом были инфицированы более 294 тысяч человек, умерло 45,2 тысячи.
Как сообщал УНН, жителей Лондона протестировали на антитела к коронавирусу. Положительный результат обнаружили у 17% населения.