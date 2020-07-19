Британія перестане публікувати щоденну статистику смертей від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Велика Британія тимчасово призупиняє щоденну публікацію числа померлих від коронавірусної хвороби COVID-19 після того, як дослідники виявили статистичні недоліки в підрахунках. Оприлюднення даних щодо смертності призупинено до розв'язання цієї проблеми, повідомив уряд країни у суботу, передає УНН з посиланням на DW.
Повідомляється, що наразі у статистику смертей від COVID-19 входять всі випадки, коли померлі були інфіковані коронавірусом, незалежно від того, чи померли вони саме від цієї хвороби, чи з інших причин.
На цю проблему звернули увагу професори з Університету Східної Англії та Оксфордського університету.
Уряд "здається, не враховує, як давно був зроблений тест на COVID-19, чи одужала людина в лікарні і чи була вона виписана", зауважили вчені.
"Ми повинні пам'ятати, що це нова інфекція, є свідчення про довгострокові проблеми зі здоров'ям у деяких постраждалих… зараз саме час переглянути, як обчислюються смертельні випадки", - заявила директорка агентства з охорони здоров'я Англії Сюзан Хопкінс.
За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 18 липня у Великобританії коронавірусом були інфіковані понад 294 тисяч людей, померло 45,2 тисячі.
Як повідомляв УНН, жителів Лондона протестували на антитіла до коронавірусу. Позитивний результат виявили у 17% населення.