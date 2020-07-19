Британія перестане публікувати щоденну статистику смертей від COVID-19

Повідомляється, що наразі у статистику смертей від COVID-19 входять всі випадки, коли померлі були інфіковані коронавірусом, незалежно від того, чи померли вони саме від цієї хвороби, чи з інших причин.

На цю проблему звернули увагу професори з Університету Східної Англії та Оксфордського університету.

Уряд "здається, не враховує, як давно був зроблений тест на COVID-19, чи одужала людина в лікарні і чи була вона виписана", зауважили вчені.

"Ми повинні пам'ятати, що це нова інфекція, є свідчення про довгострокові проблеми зі здоров'ям у деяких постраждалих… зараз саме час переглянути, як обчислюються смертельні випадки", - заявила директорка агентства з охорони здоров'я Англії Сюзан Хопкінс.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 18 липня у Великобританії коронавірусом були інфіковані понад 294 тисяч людей, померло 45,2 тисячі.

Як повідомляв УНН, жителів Лондона протестували на антитіла до коронавірусу. Позитивний результат виявили у 17% населення.