Британия окончательно перекрыла обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью
Киев • УНН
Киев. 18 Марта. УНН. Соедененное Королевство окончательно перекрыло обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Автоматический обмен данными о начисленных и уплаченных налогах между Россией и Великобританией действовал всего один год - в 2018 году за 2017 год. Потом автомат выключили, но отдельные запросы принимали.
Теперь за нападение на Украину Россию лишили доступа к данным королевской службы налогов и пошлин, а заодно запрет распространили и на Беларусь, что помогает русской армии. О чем мытари британской короны сообщили сухим письмом парламенту.
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