Британия окончательно перекрыла обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью

Детали

Автоматический обмен данными о начисленных и уплаченных налогах между Россией и Великобританией действовал всего один год - в 2018 году за 2017 год. Потом автомат выключили, но отдельные запросы принимали.

Теперь за нападение на Украину Россию лишили доступа к данным королевской службы налогов и пошлин, а заодно запрет распространили и на Беларусь, что помогает русской армии. О чем мытари британской короны сообщили сухим письмом парламенту.

Добавим

Вероятность участия белорусских военных в войне против Украины - Генштаб ВСУ.