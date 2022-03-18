Британія остаточно перекрила обмін податковою інформацією з Росією та Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сполучене Королівство остаточно перекрило обмін податковою інформацією з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Автоматичний обмін даними про нараховані та сплачені податки між Росією та Великобританією діяв лише один рік – у 2018 році за 2017 календарний. Потім автомат вимкнули, але окремі запити приймали.
Тепер через напад на Україну Росію позбавили будь-якого доступу до даних королівської служби податків і мит, а заодно заборону поширили і на Білорусь, що допомагає російській армії. Про що митарі британської корони повідомили сухим листом парламенту.
Додамо
Є ймовірність участі білоруських військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ.