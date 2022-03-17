Є ймовірність участі білоруських військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

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"На Волинському напрямку фіксують інтенсивне використання території, інфраструктури Республіки Білорусь військами рф для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угруповання окупаційних військ, які діють на Поліському напрямку.

Є ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях на боці російської федерації", — ідеться у повідомленні.

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Триває 22 доба протистояння українців російському воєнному вторгненню.

Російські війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України. Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, але це безуспішно.

З метою сковування дій Збройних сил України окупанти намагаються блокувати населені пункти, розташовані на північ від Києва.

Водночас ворог завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де немає активних бойових дій.

На Поліському напрямку ворог намагався заволодіти раніше зайнятими рубежами, які було втрачено внаслідок успішних дій підрозділів Збройних сил України. Успіху на зазначеному напрямку в окупантів немає, вони зазнають втрат, намагаються здійснити перегрупування військ та налагодити логістичне забезпечення.

На Сіверському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, він продовжує готуватися до відновлення наступу для подальшого блокування Києва з північно-східного напрямку, а також здійснює хаотичні обстріли позицій підрозділів ЗСУ, намагається вести розвідку.

На Слобожанському напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм, успіху не мали. Роблять спроби закріпитися на зайнятих рубежах та вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення.

Російські загарбники посилюють угруповання завдяки додаткових підроздлів 1-ї танкової армії та берегових частин Балтійського флоту.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог проводив наступальні дії. Мав частковий успіх у районі Рубіжного (закріплюється на західних та північно-західних околицях міста, просувається до південної частини міста).

На Попаснянському та Волноваському напрямках противник провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар’їнка і зазнав втрат. Ворог проводить перегрупування військ, здійснює поповнення запасів, на Маріупольському напрямку продовжує штурмувати міста.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили.

На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку, взяв під контроль населений пункт Мала Шестірня, проте загального успіху не мав.

На Таврійському напрямку ворог продовжував нарощування системи матеріально-технічного забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнули збірний пункт пошкодженої техніки.

Нагадаємо

Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 14 000 осіб.