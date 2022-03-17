Есть вероятность участия белорусских военных в войне против Украины – Генштаб ВСУ

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"На Волынском направлении фиксируют интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь войсками рф для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, которые действуют на Полесском направлении.

Есть вероятность участия отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Детали

Продолжаются 22 сутки противостояния украинцев российскому военному вторжению.

Российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но это безуспешно.

С целью сковывания действий Вооруженных сил Украины оккупанты пытаются блокировать населенные пункты к северу от Киева.

В то же время враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где нет активных боевых действий.

На Полесском направлении враг пытался завладеть ранее занятыми рубежами, которые были утрачены в результате успешных действий подразделений Вооруженных сил Украины. Успеха на указанном направлении у оккупантов нет, они несут потери, пытаются осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение.

На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, он продолжает готовиться к возобновлению наступления для дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления, а также совершает хаотичные обстрелы позиций подразделений ВСУ, пытается вести разведку.

На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не было. Делают попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

Российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных підроздлів 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

На Донецком и Таврическом направлениях враг проводил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западных и северо-западных окраинах города, продвигается к южной части города).

На Попаснянском и Волновахском направлениях противник провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка и понес потери. Также враг роводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов, на Мариупольском направлении продолжает штурмовать города.

На Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.

На Южнобугском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия на криворожском направлении, взял под контроль населенный пункт Малая Шестерня, однако общего успеха не имел.

На Таврическом направлении враг продолжал наращивания системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернули сборный пункт поврежденной техники.

Напомним

Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 14 000 человек.