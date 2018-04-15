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Британия не рассматривает возможности нанесения новых ударов по Сирии - Джонсон

Британия не рассматривает возможности нанесения новых ударов по Сирии - Джонсон

Киев  •  УНН

 • 8419 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Великобритания пока не рассматривает возможность нанесения новых ударов по Сирии, однако изучать варианты ответа, если режим лидера Сирии Башара Асада снова применит химическое оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел Борис Джонсон в интервью на BBC, передает УНН.

"На данный момент не рассматриваются предложения по новым атакам, поскольку, слава Богу, режим Асада не столь глуп, чтобы осуществить очередную атаку с применением химического оружия", - сказал Б.Джонсон.

Однако он отметил, что Великобритания будет изучать "варианты" со своими союзниками, если режим Асада проведет химическую атаку против своего народа.

Как сообщал УНН, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Напомним, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщение о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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