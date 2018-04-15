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Британія не розглядає можливості нанесення нових ударів по Сирії - Джонсон

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Велика Британія наразі не розглядає ймовірність нанесення нових ударів по Сирії, однак вивчатиме варіанти відповіді, якщо режим лідера Сирії Башара Асада знову застосує хімічну зброю. Про це повідомив міністр закордонних справ Борис Джонсон в інтерв'ю на BBC, передає УНН.

“На цей момент не розглядаються пропозиції щодо нових атак, оскільки, дякувати Богу, режим Асада не настільки дурний, щоб здійснити чергову атаку із застосуванням хімічної зброї”, — сказав Б.Джонсон.

Однак він зазначив, що Британія вивчатиме “варіанти” зі своїми союзниками, якщо режим Асада проведе хімічну атаку проти свого народу.

Як повідомляв УНН, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

Нагадаємо, представники благодійної організації “Білі каски” раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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