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Великобритания и ЕС достигли договоренности по Brexit

Великобритания и ЕС достигли договоренности по Brexit

Киев  •  УНН

 • 13371 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Великобритания и Европейский Союз достигли договоренности по Brexit и готовы перейти ко второму этапу переговоров, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"На переговорах по Brexit был достигнут значительный прогресс. Мы готовы перейти ко второму этапу (переговоров - ред.)", - заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Соглашение по Brexit обеспечит права трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании... И жесткой границы с Северной Ирландией не будет", - заявила глава британского правительства.

Кроме того, она отметила, что договоренность по Brexit "не значит, что Великобритания останется на Едином рынке (ЕС - ред.)". Также, по ее словам, с ЕС была согласована финансовая договоренность, "справедливая для британских налогоплательщиков".

Напомним, 8 декабря утром Мэй и Юнкер провели экстренную встречу по Brexit в Брюсселе.

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